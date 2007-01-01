الصين تعلن أنها سوف تفرض عقوبات ردا على قانون أمريكي بشأن هونج كونج

قالت الصين، إنها سوف تفرض عقوبات كرد فعل انتقامي على تشريع أمريكي ينهي المعاملة التفضيلية في مجال التجارة بين الولايات المتحدة وهونج كونج.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية في موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن الصين "تعارض بحسم، وتدين بشدة" توقيع الولايات المتحدة أمس الثلاثاء "مشروع قانون الحكم الذاتي في هونج كونج" ليصبح قانونا.

وأوضح البيان أن بكين سوف تفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات ذات صلة في الولايات المتحدة.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تشريعا من شأنه أن يفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في الصين منخرطين في تحركات بكين الهادفة لـ"نزع الحكم الذاتي عن هونج كونج".

وقال ترامب إنه وقع أمرا تنفيذيا لإنهاء "الامتيازات الخاصة" التفضيلية لهونج كونج، في استمرار لحملة الرئيس الأمريكي ضد بكين، التي يتهمها بالفشل في معالجة تفشي وباء كورونا على نحو كاف.

وأعلن الرئيس في مايو عن مساعيه لإلغاء الوضع الخاص لهونج كونج، مشيرا إلى تعامل الصين مع الجائحة.

ولقي التشريع دعما في مجلسي الشيوخ والنواب أوائل العام الجاري.

ووافق الكونجرس على القانون ردا على فرض بكين قانون الأمن الوطني على هونج كونج، والذي يخشى معارضوه أن يكون الهدف منه قمع المعارضة في هونج كونج، التي شهدت احتجاجات كثيفة العام الماضي.

وانتقد ترامب، في كلمة بالبيت الأبيض - على غرار أسلوب الحملات الانتخابية - الرئيس السابق باراك أوباما ونائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة، لعدم التعامل مع الصين بالشكل المناسب أثناء وجودهما في منصبيهما.

وسوف يكون تغيير الوضع صفعة قوية لعلاقة هونج كونج التجارية مع الولايات المتحدة ومكانة الإقليم كمركز مال آسيوي رئيسي، والذي يعد أيضا مرفقا للمعاملات المالية والتجارية لبكين مع دول أخرى.

ورفض رئيس المجلس التشريعي في هونج كونج (ليجكو) اليوم الأربعاء دعوات النواب لمناقشة قرار الولايات المتحدة.

وقال تشنج تشونج تاي، عضو مجلس النواب المنتمي لحزب سيفيك باشن لرئيس المجلس التشريعي أندرو ليونج إن الخطوة أثرت على المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لهونج كونج، وذلك خلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء.

لكن ليونج قال إنه ليست هناك حاجة لمناقشة الأمر لأن ترامب وقع بالفعل على الأمر التنفيذي، وكلف النواب بالمتابعة من خلال "قنوات مختلفة"، وذلك خلال الاجتماع الأخير في الدورة الحالية للمجلس التشريعي . وسوف تعقد الجلسة الجديدة يوم 25 آب/أغسطس.

وقالت رئيسة حزب الشعب الجديد، ريجينا إيب، إن قرار واشنطن " همجى وغير معقول".

وقالت إيب إن حصول مواطني هونج كونج على تأشيرات الولايات المتحدة سوف يتأثر، لكنها قالت إنهم لن يرغبوا في الذهاب إلى هناك الآن بسبب وباء كورونا والتمييز العنصري في البلاد.