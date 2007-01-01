ارتفاع مفاجئ لمعدل التضخم في بريطانيا

سجل معدل تضخم أسعار المستهلك في بريطانيا ارتفاعا مفاجئا خلال يونيو الماضى مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والألعاب.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن معدل تضخم اسعار المستهلك بلغ 6ر0 في المئة سنويا خلال يونيو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع معدل التضخم إلى 4ر0 في المئة.

في الوقت نفسه ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء أو الطاقة الأشد تقلبا إلى 4ر1 في الممئة سنويا خلال يونيو الماضي.

وأشارت اليوم الأربعاء، وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن معدل التضخم مازال أقل كثيرا من المعدل المستهدف بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي وهو 2% سنويا، كما أن المحللين يتوقعون ارتفاعا تدريجيا للمعدل خلال الفترة المقبلة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الطلب على السلع والخدمات.

يأتي ذلك فيما يقول بنك إنجلترا المركزي الذي خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 0.1% واستأنف شراء السندات لمواجهة تداعيات الجائحة إن اقتصاد بريطانيا قد يواجه أسوأ تراجع له منذ ثلاثة قرون، في حين أظهرت البيانات الاقتصادية أن تحسن حالة الاقتصاد خلال مايو الماضي كان أقل من التوقعات.

من ناحية أخرى، أشار مكتب الإحصاء الوطني في تقرير منفصل إلى ارتفاع أسعار المواد الخام خلال يونيو الماضي للشهر الثاني على التوالي مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط الخام.