ترامب: سحبنا أموالنا من منظمة الصحة العالمية لا يعني أننا لن نعود إليها

الرئيس الأمريكي يُحمل الصين مسؤولية إخفاء أنباء فيروس كورونا وإطلاقه في العالم



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده انسحبت من منظمة الصحة العالمية التي تهيمن عليها الصين، مشيرًا إلى أن بلاده كانت تدفع 500 مليون دولار للمنظمة، بينما تدفع الصين 39 مليون دولار.

وتساءل «ترامب» خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، «لماذا ندفع أكثر من الصين؟»، قائلًا إن بلاده اتخذت مواقف صلبة تجاه منظمة الصحة العالمية وسحبت أموالها.

وأضاف: «سحب الأموال من المنظمة لا يعني أننا لن نعود في يوم من الأيام»، محملًا الصين مسؤولية إخفاء أنباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وإطلاقه في العالم.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن منظمة الصحة العالمية تنبأت بشكل سيئ بالنسبة لأزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن «الفيروس كان من الممكن إيقافه»، وفقًا لتعبيره.