الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض سجاد و4 محلات أخرى في عقار بالطالبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق الهائل الذى اندلع بمنطقة ميدان الساعة في الطالبية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في 4 محلات في الطابق الأرضى بالعقار، الذى يضم سوبر ماركت ومحل لعب أطفال ومحل أدوات تجميل، ومحل للشنط، ثم امتدت النيران إلى الدور العلوى الذى يضم معرض للسجاد والموكيت.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في شارع عبدالعزيز النادي متفرع من فيصل، بالطالبية.



وانتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وتتعامل حاليا، أجهزة الحماية المدنية مع الحريق، من خلال سيارات الإطفاء وخزانات المياه.