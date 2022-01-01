 الإفراج بكفالة عن سياح ألمان متهمين بإشعال حريق في مايوركا - بوابة الشروق
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الإفراج بكفالة عن سياح ألمان متهمين بإشعال حريق في مايوركا

مدريد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 8:34 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 8:35 م

أفرجت السلطات الإسبانية اليوم الجمعة، عن ثمانية سياح ألمان ظلوا محتجزين بجزيرة مايوركا الإسبانية لحوالي شهرين بتهمة إشعال حريق بصورة متعمدة.

وذكرت السلطات القضائية المحلية أن قاضي التحقيق أفرج عنهم بكفالة 12 ألف يورو بناء على طلب الدفاع.

ووقع الحادث في مايو عندما كان السياح يقيمون حفلا في شرفة الفندق الذي يقيمون به، وألقوا أعقاب سجائر على عريشة من الخيزران في مطعم "واي نوت" بالأسفل، مما تسبب في اندلاع حريق.

ويقع المطعم ذو الإدارة الألمانية بالقرب من بلايا دي بالما، وهو قطاع بالشاطئ يعرف باسم "بالارمان" في الثقافة الألمانية.

وأحدث الحريق أضرارا بحانتين وشقة وأجزاء من المطعم. وتعرض شخصان لإصابات طفيفة.

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