بايدن يلتقي الملك سلمان وولي العهد السعودي في قصر السلام بجدة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الجمعة في قصر السلام في جدة، في مستهل زيارة بايدن للمملكة للمشاركة في القمة الخليجية +3 مع الأردن، مصر والعراق، غدا السبت.

وسيعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل السعودي الملك سلمان، ومن ثم جلسة أخرى مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل انعقاد القمة المشتركة غدا، وفقا لموقع العربية الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وكان في مقدمة مستقبليه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر.

وقال مسئولون أمريكيون إن بايدن سيناقش مجموعة من القضايا، بما في ذلك أمن الطاقة مع السعودية وقادة خليجيين آخرين. وتوجه بايدن مباشرة إلى قصر السلام في جدة.

كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني، حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.