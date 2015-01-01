محمد حماقي يروج لأغنيته الجديدة: استنوا لمون نعناع

روج المطرب محمد حماقي، اليوم، لأغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ونشر حماقي البوستر الرسمي للأغنية، وعلق: "استنوا أغنيتي الجديدة ‎لمون نعناع قريبا".

يذكر أن المطرب محمد حماقي لم يطرح أغنية جديدة قرابة عام، حيث كانت آخر أغنياته "قلبى حبك جدا" التي تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.

وأحيا حماقي مؤخرا أولى حفلات موسم الجميزر لهذا العام، وقدم خلال الحفل باقة من أحلى أغانيه منها (أجمل يوم، أحلى حاجة فيكي، يزلزل، ما بلاش، ناويها، ليه بيلوموني، يا ستار)، ومن أغاني ألبومه الأخير (يا فاتني، لا ملامة، ولو هتسيب)، وغيرها من الأغاني.