بايرن ميونخ يبدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد

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بدأ فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم تدريبات ما قبل الموسم، اليوم السبت، بمشاركة الثنائي المنضم حديثا رافاييل جويريرو وكونراد لايمر، ولكن الحارس مانويل نوير غاب عن المران كما كان متوقعا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق حصة تدريبية ثانية في وقت لاحق من اليوم في مدينة جوتآخ – إجرن بولاية بافاريا، حيث سيتدرب الفريق بقيادة توماس توخيل حتى يوم الخميس.

وبات نوير قريبا من العودة بعدما أصيب بكسر في الساق في ديسمبر الماضي وتدرب بشكل منفرد، ونفس الأمر بالنسبة لماتياس دي ليخت الذي تعرض لإصابة في الساق الشهر الماضي أثناء خوض مباراة دولية مع المنتخب الهولندي.

وانضم المدافع جويريرو ولاعب الوسط لايمر في صفقتي انتقال حر من بوروسيا دورتموند ولايبزج على التوالي، واستهلا العمل مع ناديهم الجديد بجدية.

وتواجد أيضا المهاجم السنغالي ساديو ماني والحارسان يان سومير وألكسندر نوبل، الذين ارتبط أسمائهم بالرحيل عن الفريق خلال هذا الصيف.

وذكرت تقارير أن ماني جذب أنظار الأندية السعودية التي قامت خلال الأشهر الماضي بالتعاقد مع لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة.

ومازال بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع هاري كين من توتنهام وذكرت تقارير انه توصل لاتفاق بشأن الشروط الشخصية مع كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي.

وعقب المعسكر التدريبي في جوتآخ – إجرن سيقوم الفريق بجولة في آسيا في الفترة من 24 يوليو إلى 3 أغسطس حيث سيخوض مباريات في اليابان وسنغافورة.

وتأتي هذه المباريات ضمن جولة ودية، حيث ستُقام المباراة الأولى ضد مانشستر سيتى يوم 26 يوليو في استاد طوكيو الدولى.

وبعد 3 أيام فقط سيواجه بايرن ميونخ فريق كاواساكى فرونتال اليابانى، قبل التوجه إلى سنغافورة لمواجهة ليفربول في الثانى من أغسطس

وستكون أول مباراة رسمية لبايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني يوم 12 أغسطس أمام لايبزج، الفائز بكأس ألمانيا.

ويستهل بايرن ميونخ مبارياته في الدوري الألماني بعدها بأسبوع أمام فيردر بريمن.