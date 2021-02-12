المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء بتايلاند يعتزم تشكيل حكومة برئاسة حزب فو تاي

قال المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء في تايلاند، بيتا ليمجارونرات، إنه مستعد للانسحاب والسماح لشريكه في الائتلاف حزب "فو تاي" بتشكيل الحكومة المقبلة، حال أخفق محاولاته في الحصول على المنصب.



وفي مقطع فيديو نشر اليوم السبت، قال بيتا إنه سوف يجدد ترشحه لمنصب رئيس الوزراء عندما ينعقد البرلمان يوم الخميس المقبل لاختيار رئيس جديد للحكومة.



ولم يحصل بيتا، زعيم حزب "التقدم إلى الأمام"، على الدعم الكافي من النواب في محاولته الأولى والتي جرت يوم 13 يوليو.



وحتى لو أراد حزب "فو تاي" المطالبة بتشكيل الحكومة في النهاية، بعدما حل ثانيا في الانتخابات العامة التي أجريت في 14 مايو، فإنه لا يزال بحاجة لحشد الدعم الكافي من الائتلاف الذي عينه الجيش، والذي يضم 250 نائبا من أجل تحقيق ذلك، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.



ولم يصوت لصالح لبيتا سوى 13 نائبا بمجلس الشيوخ، وصوت الباقون ضده أو امتنعوا عن التصويت، بسبب قيام حزبه بالدفع صوب إصلاح ما يطلق عليه قانون العيب في الذات الملكية الذي يعاقب أي شخص يتعرض بالسب أو التشويه لملك البلاد، أو غيره من أفراد العائلة المالكة.