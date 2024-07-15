إحالة أوراق متهمين اثنين للمفتي بتهمة قتل شخص بعد اختطافه في كفر الزيات

قضت محكمة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا في محافظة الغربية، بإحالة أوراق متهمين بقتل شخص بعد أن قاما بخطفه بالتحايل والتخلص منه بطعنات نافذة في الرقبة، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد سماع المرافعات وطلبات الدفاع.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين، المحبوسين، خطفا المجني عليه، شعبان عبد الله الصفتي، بتحايل من المتهم الثاني، الذي ادعى شراء مواد مخدرة ليقوم بإستدراجه إلى المتهم الأول، استغلالًا إياه بركوب دراجة نارية، حيث تمت خطتهما لارتكاب جريمتهما كما هو موضح في التحقيقات.

كما ذُكر في قرار الإحالة أنهما قتلا المجني عليه، عمدًا ومع سبق الإصرار، بعد أن وضعا خطة للتخلص منه، نتيجة لعلاقة عاطفية جمعت بينه وبين زوجة شقيق المتهم الأول، وعندما تأكد الأخير من هذه العلاقة، قام بتنفيذ جريمته بروية، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، مما أسفر عن وفاته بحسب تقرير الطب الشرعي. وكان المتهم الثاني حاضرًا أيضًا في موقع الجريمة، لدعم وتمكين الجريمة، بهدف إزالة حياة الضحية.

أما أمر الإحالة، فأشار إلى أن المتهمين قاما بسرقة ممتلكات المجني عليه، وهي هاتف محمول ومبلغ مالي، بالإضافة إلى متعلقات شخصية أثناء وجودهما في موقع الجريمة، حيث حجزا سلاح أبيض بدون ترخيص "مطواة"، والذي استخدمه أحدهما في ارتكاب الجريمة كما هو مشار إليه في التهمة الثانية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة داخل بركة مياه بقرية منصورية الفرستق، وبها آثار طعنات في الرقبة، وقد تم اكتشاف الحادث بعد عدة أيام.