 ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة مالية قرابة 4 ملايين جنيه - بوابة الشروق
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ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة مالية قرابة 4 ملايين جنيه

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 1:04 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 1:04 م

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة مالية قرابة 4 ملايين جنيه.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 4 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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