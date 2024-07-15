رضا حكومي عن مكاسب تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء

خبراء ينتقدون تراخى الإدارات المحلية بالقرى.. والتزام تام فى عواصم المحافظات

التشميع وتحرير مخالفات للمحال غير الملتزمة بالقرار.. وشكاوى من أصحاب المقاهى والورش الحرفية

مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: القرار لم يحقق أهدافه بالشكل المطلوب حتى الآن

يرى مسئولون حكوميون أن قرار غلق المحال التجارية فى العاشرة مساءً، والذى بدأ تطبيقه فى بداية شهر يوليو الجارى، بدأ فى تحقيق مكاسب اقتصادية وأمنية كبيرة، فيما يرى خبراء متخصصون فى الإدارة المحلية، أن هناك تراخيا من الإدارات المحلية فى المحافظات لتطبيق القرار، وبالتالى لم يحقق العوائد المتوقعة منه للدولة، وفى نفس الوقت يشكو الحرفيون وأصحاب المنشآت التجارية من تأثرهم اقتصاديًا بسبب استمرار قرار الغلق.

وكشف مصدر حكومى، أن القرار بدأ فى تحقيق أهدافه، سواء بترشيد الكهرباء أو بالقضاء على العشوائية والبطلجة بالشارع، وتحقيق الانضباط به، فضلًا عن منح العاملين بقطاع النظافة وصيانة الطرق والخدمات الأخرى فرصة لرفع كفاءة المنظومة ليلا، نظرًا لقلة الحركة من المواطنين عقب الإغلاق.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن القرار يساعد على تخفيف الضغط على المرافق وتوفير استهلاك الطاقة ليلًا، مضيفا أن الحملات التنفيذية بالمحافظات مستمرة فى تطبيق القرار بشكل حازم.

وقال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أشرف منصور: إن غالبية المحلات بأحياء المنطقة الجنوبية ملتزمة بتطبيق قرار غلق المحال بداية من الساعة 10 مساء.

وأضاف لـ«الشروق»، أنه يتابع بنفسه تطبيق القرار، والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية فى كافة أحياء المنطقة الجنوبية بتطبيق القرار، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة بعد الساعة 10 مساءً، والمرور الدورى بعد هذا التوقيت للتأكد من التزام أصحاب المحال بالغلق وعدم الفتح مرة أخرى، موضحًا أن هناك تواصلا مع إدارتى المتابعة الميدانية والإشغالات بأحياء المنطقة الجنوبية؛ للتأكد من الالتزام بقرار الغلق.

وقال رئيس حى البساتين، مجدى عبد المتعال: إن القرار ساعد كثيرًا فى ضبط عمل منطقة «صقر قريش» التابعة للحى؛ حيث يعانى منها سكان المنطقة بالكامل بسبب الضجيج ليلًا، ولكن القرار ألزم أصحاب الورش بالإغلاق فى الوقت المعلن.

وأضاف عبد المتعال لـ«الشروق»، أن تطبيق القرار ساعد فى تقليل الزحام والتواجد ليلًا بين المواطنين فى الشوارع.

من جهته، قال رئيس حى شرق مدينة نصر، أحمد جودة، إنه فى حال عدم التزام أصحاب المحال بالمواعيد المعلنة للغلق سيتم تشميعها، وتحرير محضر مخالفة، موضحًا أنه تم تحرير ما يقرب من 20 مخالفة لأصحاب المحال التى لم تلتزم بتطبيق القرار.

فيما، يرى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، أن القرار لم يحقق أهدافه بالشكل المطلوب حتى الآن، نظرًا لتراخى الإدارات المحلية فى تطبيقه بشكل حاسم، لافتًا إلى أنه من المؤكد تحقيق القرار لأهدافه فى حال تطبيقه بشكل جذرى.

وتابع الجندى لـ«الشروق»: القانون يتم تطبيقه بشكل ظاهريًا وليس موضوعيًا، متوقعًا أن يتم تطبيق القرار بشكل حازم الفترة المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة والمحافظين الجدد، قائلا: «من المؤكد أن المحافظين الجدد سيحاسبون المتقاعسين عن تنفيذ القرار».

ولفت إلى أن عدد المحال التى يتم إغلاقها ويتم الإعلان عنها من الإدارات المحلية بالمحافظات لا تتناسب مع حجم المحال المخالفة على مستوى الجمهورية.

من جهته، توقع خبير الإدارة المحلية، الحسين حسان، أن نسبة تنفيذ قرار غلق المحال التجارية 20% فى الشوارع الرئيسية والمدن وعواصم المحافظات، بينما نسبة تنفيذ القرار فى الشوارع الجانبية بالمدن بلغت 10%، منوهًا إلى أن نسبة تنفيذه فى القرى لا تتخطى 5%.

وأضاف لـ«الشروق»، أن الورش من أكثر المحال غير الملتزمة بتنفيذ القرار، سواء فى المدن والأحياء أو القرى، نظرًا لتعودهم على العمل خلال ساعات الليل.

وأوضح حسان، أن حالة التراخى من الإدارات المحلية فى تطبيق القرار، كانت لعدة أسباب من بينها: عدم وجود ورديات مسائية بالمحليات، إلا ورديات متعلقة بالنظافة ليلًا، أو وردية لغرف العمليات لتلقى أى تليفونات تتعلق بأى ظروف طارئة، فضلًا عن عدم منح صغار الموظفين الضبطية القضائية من وزارة العدل لتطبيق القرار بشكل حاسم.

وفى السياق، أبدى عدد كبير من أصحاب المحال تضررهم من قرار الغلق فى الساعة العاشرة مساءً، نظرًا لتراجع الإيرادات فى الورديات الليلية، فضلًا عن تسريح العمالة أيضًا بسبب إلغاء تلك الوردية.

وقال صاحب محل تجارى لبيع الملابس، بمنطقة حلوان، عفت السوهاجى، إنه يلتزم بتنفيذ القرار ويقوم بإغلاق المحل فى المواعيد المقررة، نظرًا لعدم تعرضه للمسائلة القانونية، لكن فى الوقت ذاته لم يعد قادرًا على تحمل الخسائر بسبب تراجع الإيرادات فى الوردية المسائية، قائلاً: «لم نرَ أى جدوى اقتصادية أو اجتماعية من صدور قرار الغلق».

فيما قال صاحب مقهى شعبية بدائرة منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة، مصطفى شندى: «القرار أثر بالسلب علينا، ولدينا خسائر كبيرة بسبب أننا نعتمد على العمل فى ساعات الليل».