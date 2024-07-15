غارات جوية إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غارات جوية على عدد من المناطق في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت اليوم محيط بركة بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، وتوجهت سيارات الإسعاف نحو المكان، مشيرة إلى غارتين استهدفتا كذلك بلدة مروحين.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق أجواء قرى وبلدات قضاء صور ونفّذ غارات وهمية، كما خرق جدار الصوت فوق منطقة صيدا والزهراني وفوق منطقتي النبطية وإقليم التفاح.

وأعلن حزب الله، في بيانين منفصلين استهداف التجهيزات التجسسية في موقع ‏الراهب الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة وتدميرها، واستهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة برانيت الإسرائيلية بالأسلحة ‏الصاروخية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.