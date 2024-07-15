أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، مساء اليوم الاثنين، رسميا اختيار الرئيس السابق دونالد ترامب مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحضر الآلاف من أنصار ترامب مؤتمر الحزب الجمهوري العام الذي أعلن فيه ترشيح دونالد ترامب بشكل رسمي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستنظم في الخامس من شهر نوفمبر ضد مرشح الديمقراطيين الرئيس الحالي جو بايدن.

وانطلقت أعمال هذا المؤتمر وسط إجراءات أمنية مشددة بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب خلال مهرجان انتخابي في ولاية بنسيلفانيا السبت إذ أصيب بطرف أذنه اليمنى بعد أن أطلق شاب أبيض عمره 20 عاما النار عليه لكن جروحه كانت خفيفة. ولقي شخص كان ضمن الحشد حتفه وأصيب اثنان آخران قبل أن يقتل أفراد من جهاز الخدمة السرية المشتبه به بالرصاص.