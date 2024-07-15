بايدن يعلن عن إلقاء خطاب للأمة ويدعو إلى الوحدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيلقي خطابا خاصا للأمة في وقت لاحق يوم الأحد بالتوقيت المحلي في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن في تصريحات مقتضبة بالبيت الأبيض،"يجب أن نتحد كأمة واحدة لإظهار هويتنا"، جاء ذلك وهو يعلن عن خطاب رسمي في المكتب البيضاوي في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 0000 بتوقيت جرينتش)، وهو نسق مخصص عادة في أوقات الأزمات ونقاط التحول الكبرى في البلاد.

وأدان بايدن بشدة مجددا إطلاق النار على الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي للرئاسة دونالد ترامب، الذي أصيب برصاصة في أذنه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.

وقال بايدن في بيان للصحفيين:"إن محاولة الاغتيال تتناقض مع كل ما نمثله كأمة، وكل شيء. إنها ليست حقيقتنا كأمة، الوحدة هي الهدف البعيد المنال للغاية على الإطلاق، ولكن لا شيء أكثر أهمية من ذلك".

وكان مطلق نار قد تمكن خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا يوم السبت من الصعود إلى موقع مرتفع ببندقية هجومية وأطلق عدد من الطلقات على ترامب، مما تسبب في انتشار الذعر بين الحضور.

وأصيب ترامب في أذنه برصاصة وشوهد وهو ينزف فيما بعد، في حين قتل رجل إطفاء كان يحضر التجمع الانتخابي وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون بمكتب التحقيقات الاتحادي إن الجاني، الذي قتله عملاء الخدمة السرية، كان رجلا يبلغ من العمر 20 عاما من سكان المنطقة.

وقال بايدن إنه على الرغم من أن المسؤولين يعرفون هوية مطلق النار، إلا أنه لا يزال من غير الواضح الدافع وراء ذلك. وأضاف "أحث الجميع، الجميع، من فضلكم على عدم وضع افتراضات حول دوافعه أو انتماءاته".

كما أعلن بايدن عن مراجعة مستقلة للترتيبات الأمنية خلال التجمع الانتخابي في بنسلفانيا حيث جرت محاولة الاغتيال. وقال بايدن إن نتائج التحقيق ستعلن بعد ذلك.

وعلى الرغم من التنافس المرير بين الخصمين الذي حدث مؤخرا على منصة المناظرة، قال بايدن إنه أجرى مكالمة "قصيرة ولكن جيدة" مع ترامب بعد الهجوم.

يشار إلى أن إطلاق النار قبل يومين من بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر في وقت لاحق اليوم الاثنين، ومن المرجح أن يتسبب إطلاق النار في حدوث صدمات سياسية في الولايات المتحدة قبل أشهر قليلة من جولة ثانية لترامب في مواجهة بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأعلن ترامب عبر منصته للتواصل الإجتماعي "تروث سوشيال" أنه سيتوجه إلى ميلووكي يوم الأحد ولن يسمح بتعطيل جدول أعماله بسبب الهجوم.