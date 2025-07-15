إعلان القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى

أعلنت الأمانة العامة لجائزة "خالد خليفة للرواية" عن القائمة القصيرة في دورتها الأولى، والتي ضمّت خمس روايات تم اختيارها بعد تداولات مكثفة بين أعضاء لجنة التحكيم.

وتضمنت القائمة الأعمال التالية:

خلف أمواج السراب لعبد الرحمن علي

أذن الشيطان لعباس الحكيم

أنثى فرس النبي لمناهل السهوي

الممحاة السماوية لمي عطاف

دمشق الغاربة لآلان علي

وتتناول هذه الأعمال موضوعات ترتبط بالشأن السوري، إذ خصصت الجائزة في دورتها الأولى للروائيين السوريين.

ومن المقرر أن يُعلن عن اسم الفائز منتصف سبتمبر المقبل، على أن يقام حفل التكريم في دمشق يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، بالتزامن مع ذكرى وفاة الروائي السوري خالد خليفة عام 2023.

يُذكر أن الجائزة أُطلقت هذا العام بمبادرة من أصدقاء الراحل خالد خليفة، وتهدف إلى تخليد اسمه والاحتفاء بفن الرواية، حيث تُمنح بقيمة 1000 دولار أميركي، وتُخصص للروائيين الذين يصدرون عملهم الأول.

وتسعى الجائزة لدعم الكتّاب الذين يجسدون روح الابتكار وحرية التعبير والعمق الثقافي، وهي المبادئ التي شكلت جوهر مشروع خالد خليفة الإبداعي والإنساني.