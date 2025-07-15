ضمن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، عُقدت ندوة بعنوان "مستقبل الرواية العربية"، شارك فيها الروائي الأردني جلال برجس، والروائي المصري ناصر عراق، وأدارتها الكاتبة هند جعفر، وذلك في إطار البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض.

ناقشت الندوة ملامح مستقبل الرواية العربية في ظل التحولات السياسية والاجتماعية المتسارعة، وتغير ذوق القارئ العربي في السنوات الأخيرة، حيث أكد المشاركون أهمية التفاعل مع الواقع في الحفاظ على حيوية الفن الروائي وتجدده.

وقال الروائي جلال برجس إننا نعيش حاليًا ذروة وعنفوان الرواية العربية، مشيرًا إلى أن تجربته الأدبية تأثرت بشكل كبير بخلفيته الشعرية، ما أضفى على كتاباته الروائية عمقًا فنيًا خاصًا.

فيما شدد الكاتب ناصر عراق على أن الروائي الحقيقي لا بد أن يشتبك مع قضايا مجتمعه، مؤكدًا أن نجاح الرواية يرتبط بصدق الكاتب في معايشة الواقع، كما تطرق النقاش إلى دور النقد الأدبي والصحافة الثقافية في مواكبة الحراك الروائي وتقديمه للقارئ بوعي وتحليل.

يُذكر أن الدورة الحالية لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، تقام في الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجاري، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحادي الناشرين المصريين والعرب، وتقام بالتوازي في القاهرة داخل "بيت السناري" بحي السيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان.

ويشارك في المعرض 79 دار نشر مصرية وعربية تقدم أحدث إصداراتها بخصومات مميزة، فيما يشهد المعرض تنظيم 215 فعالية ثقافية متنوعة بين ندوات وأمسيات شعرية وورش عمل، يشارك فيها نحو 800 مثقف ومفكر وباحث في مختلف مجالات الإبداع والعلوم.