بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 342 ألفا و813 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مدريد، مقارنة بـ337 ألفا و334 حالة في نفس التوقيت أمس الجمعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة الفيروس وصلت إلى 28 ألفا و617 وفاة، مقارنة بـ28 ألفا و605 وفيات في نفس التوقيت أمس الجمعة، في حين استقر عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، عند 150 ألفا و376 مصابا حتى الآن.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 28 أسبوعا.