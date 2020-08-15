 السجيني: وجهنا توصية للحكومة بإعادة النظر في المغالاة بأسعار الوحدات المحلية - بوابة الشروق
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السجيني: وجهنا توصية للحكومة بإعادة النظر في المغالاة بأسعار الوحدات المحلية

أحمد السجيني
أحمد السجيني
نور رشوان
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 2:21 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 2:21 م

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس أصدر عشر توصيات بشكل مبدئي خاصة بقانون التصالح.
وأضاف «السجيني»، في مداخلة هاتفية لـ«التليفزيون المصري»، اليوم السبت، أنه تم توجيه أول توصية للحكومة بإعادة النظر في المغالاة بأسعار بعض الوحدات المحلية في بعض المحافظات؛ لمراعاة البعد الاجتماعي والحد الأدنى لأجور المواطنين والحالة الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن التوصيات تشمل أيضًا تفعيل التحول الرقمي في المنظومة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى وجود بعض التعنت في تنفيذ القرارات الخاصة بالإزالة، وهو ما يعد مخالفًا للقانون.


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