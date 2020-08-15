الجيش اليمني يحقق انتصارات جديدة في جبهة نهم

حققت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، انتصارات جديدة في جبهات القتال بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميلشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت - أن أبطال الجيش حرروا مواقع ومرتفعات جديدة باتجاه جبال بحرة في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، وما تزال المعارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر مليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عربة مدرعة وعدّة أطقم، فيما استعاد الجيش اليمني كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات دقيقة تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهات صلب ونجد العتق، وأدت إلى تدمير عدد من الآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.