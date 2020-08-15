 الثلاثاء.. المركز القومي للسينما يفتتح نادي سينما «رموز مصرية» - بوابة الشروق
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الثلاثاء.. المركز القومي للسينما يفتتح نادي سينما «رموز مصرية»


نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 12:51 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 12:51 م

في إطار مبادرة المركز القومي للسينما لنشر الثقافة السينمائية الهادفة بين الفئات العمرية المختلفة؛ لخلق جيل يتذوق الفنون السينمائية بشتى أنواعها.

 

وذلك في ظل رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يفتتح المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي نادي سينما رموز مصرية بالتنسيق مع نوادي القوات المسلحة بالقاهرة ومختلف المحافظات.

 

وصرحت د. سعاد شوقي، بأنه من المقرر عرض فيلم (المحارب) المشير أحمد بدوي للمخرج عاطف شكري بنادي الياسمين التابع لادارة النوادي بالقوات المسلحة.

 

جدير بالذكر أن الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما وحاصل على العديد من الجوائز منها جايزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم تسجيلي في المهرجان القومي للسينما المصرية عام 2015، جائزة مسابقة مهرجان القوات المسلحة الأول للفيلم العسكري التسجيلي عام 2015.

 

وذلك في تمام السابعة يوم الثلاثاء المقبل والحضور مجانًا لمحبي وعاشقي السينما مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.


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