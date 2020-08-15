قلاع محصنة ضد فيروسات كورونا في مواقف حافلات كوريا الجنوبية

أنشأت إدارة العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، خلال الأيام الماضية، ملاجئ مثالية مزودة بجميع وسائل السلامة من عدوى كورونا، بل وأيضا من تقلبات الطقس السيئة من حرارة أو أمطار غزيرة فيما يعرف بـ"محطات الحافلات الذكية".

وبحسب "فرانس 24"، تحوي كل من تلك القلاع أبوابا مزودة بأجهزة قياس الحرارة التي لا تسمح لمن تتجاوز حرارتهم 37 مئوية بالدخول، وهناك أجهزة مخصصة لقياس حرارة الأطفال.

وبداخل القلاع المصغرة توجد مكيفات هواء مزودة بمصابيح أشعة فوق البنفسجية لقتل أي فيروسات، بينما توجد مرشات المعقم في أرجاء الحصن، ويلزم من بالداخل بارتداء الكمامات وعدم الاقتراب من بعضهم لأكثر من متر.

وتحوي المواقف الذكية شاشات لمراقبة الطريق والمرور بالخارج؛ حرصا على ألا تفوت أي من المنتظرين حافلاتهم.

وتم بناء 10 من المواقف الذكية بمقاطعة شمال شرق سيول، وتكلفة الواحد منها 83 ألف دولار.

ويقول كيم هونج يون، المسئول عن المواقف الذكية، إن كل منها يستضيف نحو 400 شخص يوميا خلال الأسبوع الماضي، مضيفا أن كل الإجراءات التي ذكر دورها يوما ما في مكافحة الكورونا تم وضعها في الموقف الذكي.

وتقول كيم جيو، ربة منزل منتظرة في الموقف، إنها تشعر بالأمان داخله لعلمها بأن جميع من معها تم قياس حرارتهم والتأكد من خلوهم من المرض.

يذكر أن كوريا الجنوبية من أولى الدول التي تلقت عدوى كورونا بعد ظهورها في الصين، لكنها تمكنت بإجراءات المراقبة الجيدة للمواطنين من إيقاف موجة العدوى دون أي من أشكال الإغلاق.