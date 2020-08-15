جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم 21 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم قد اقترب من 21 مليونا، مساء اليوم الجمعة.

وأظهرت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، حتى الساعة 1844 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات في العالم بلغ 20 مليونا و 995 ألفا و929 حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى 760 ألفا و889 .

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والمملكة المتحدة والسعودية وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.