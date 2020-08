محمد نور ينتهي من مونتاج كليب «جاني ف ملعبي» استعدادا لطرحه بعد أيام

View this post on Instagram

الحمد لله انتهيت من مونتاج اغنيه جاني ف ملعبي تنزل اخر الأسبوع لأول مره التعاون مع الملحن والشاعر الفنان الكبير عزيز الشافعي ولأول مره مع الموزع إسلام ساسو والمخرجه الفنانهً بتول عرفه والتعاون الاول مع شركه لايف ستايلز استوديوز سعيد جدا بالتعاون لأول مره مع كل هؤلاء النجوم وان شاء الله الاغنيه تعجبكم @batoularafa @azizelshaf3i