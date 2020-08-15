محمد نور ينتهي من مونتاج كليب «جاني ف ملعبي» استعدادا لطرحه بعد أيام

انتهى المغني محمد نور من مونتاج كليب أغنيته الجديدة «جاني ف ملعبي»، استعداد لطرحه أخر الأسبوع الحالي، والكليب من إخراج بتول عرفه.

ويتعاون محمد نور في أغنية «جاني ف ملعبي»، لأول مرة مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع إسلام ساسو.

وأعلنت محمد نور انتهاء مونتاج الكليب، بصورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث علق عليها: «الحمد لله انتهيت من مونتاج أغنية جاني ف ملعبي تنزل اخر الأسبوع لأول مره التعاون مع الملحن والشاعر الفنان الكبير عزيز الشافعي ولأول مره مع الموزع إسلام ساسو والمخرجه الفنانة بتول عرفه والتعاون الأول مع شركة لايف ستايلز استوديوز سعيد جدا بالتعاون لأول مره مع كل هؤلاء النجوم وان شاء الله الأغنية تعجبكم».

يذكر أن محمد نور طرح أخر ألبوماته «مسا مسا» قبل عامين، وضم الألبوم 11 أغنية هم (مسا مسا، ماوحشتنيش ازاي، عالية - حدوتة، اتآثرت بيك، حبيت معاك، غايب عن عيني، لو علي الفراق، متعودتش على الأيام، انسانى وخليك بعيد، مدرس جغرافيا).