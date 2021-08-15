العربية: وفد طالبان بدأ مفاوضات داخل القصر الرئاسي بكابول

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مصادر العربية: وفد طالبان بدأ مفاوضات داخل القصر الرئاسي بكابل #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 15, 2021
مصادر العربية: وفد طالبان بدأ مفاوضات داخل القصر الرئاسي بكابل #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW