العربية: وفد طالبان بدأ مفاوضات داخل القصر الرئاسي بكابول

أفادت فضائية العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، قلا عن مصادر لم تُسمها، بأن وفد حركة طالبان بدأ مفاوضات داخل القصر الرئاسي بكابول، وذلك بعد وصول القوات التابعة للحركة إلى ماخل العاصمة الأفغانية.







مصادر العربية: وفد طالبان بدأ مفاوضات داخل القصر الرئاسي بكابل #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 15, 2021