 العربية: وفد طالبان بدأ مفاوضات داخل القصر الرئاسي بكابول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العربية: وفد طالبان بدأ مفاوضات داخل القصر الرئاسي بكابول


نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 11:33 ص | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 11:33 ص
أفادت فضائية العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، قلا عن مصادر لم تُسمها، بأن وفد حركة طالبان بدأ مفاوضات داخل القصر الرئاسي بكابول، وذلك بعد وصول القوات التابعة للحركة إلى ماخل العاصمة الأفغانية.



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