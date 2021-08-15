 الجيش اللبناني: القبض على صاحب قطعة الأرض التي شهدت انفجار عكار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني: القبض على صاحب قطعة الأرض التي شهدت انفجار عكار

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 8:48 م | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 8:48 م

أعلن الجيش اللبناني القبض على صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان الوقود في بلدة التليل بمنطقة عكار، والذي أدي إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين بين مدنيين وعسكريين.

وأضاف الجيش، في بيان، أن المخابرات العسكرية أوقفت صاحب قطعة الأرض في مدينة طرابلس، مؤكدة أنه قيد التحقيق.

وكانت قيادة الجيش اللبناني، أعلنت اليوم إلقاء القبض على نجل صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان الوقود.

وأضافت أن خزان الوقود في عكار انفجر قرابة الساعة الثانية فجرا داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين الحصى في بلدة التليل - عكار، مؤكدة أن الجيش كان قد صادر خزان الوقود الذي وقع فيه الانفجار لتوزيع ما بداخله على المواطنين.

وشهدت منطقة عكار شمالي لبنان انفجارا ضخما في الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين؛ ما أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة 80 آخرين على الأقل.

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