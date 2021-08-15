عون يترأس اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للدفاع ويحذر من تسييس حادث انفجار عكار

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون من تسييس حادث انفجار خزانات وقود في عكار شمالي لبنان واستغلال دماء الضحايا لرفع شعارات وإطلاق دعوات تكشف بوضوح نوايا مطلقيها وضلوعهم بمخططات هدفها الإساءة الى النظام ومؤسساته - على حد وصفه.

جاء ذلك في كلمته خلال ترأسه الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للدفاع الذي دعا إليه عون اليوم في قصر بعبدا للبحث في تداعيات انفجار مستودع المحروقات في بلدة التليل في عكار شمالي لبنان.

وأكد عون في أنه سبق وعرض في الجلسة الأخيرة للمجلس تقريراً عن الوضع في منطقة الشمال، وتحديداً أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني، وطلب من قادة الأجهزة الأمنية الاجتماع للتنسيق في ما بينهم ودراسة الأمر لاتخاذ ما يلزم.