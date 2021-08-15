المعارضة السورية ترسل تعزيزات عسكرية لخطوط التماس مع قسد شمال شرق البلاد

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أرسلت فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا تعزيزات عسكرية كبيرة اليوم الأحد إلى خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".



وأكدت مصادر محلية في منطقة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة "أن تعزيزات عسكرية من فصائل المعارضة توجهت اليوم إلى منطقة ابو راسين جنوب شرق مدينة رأس العين وأخرى توجهت إلى منطقة تل تمر جنوب رأس العين".



وأكدت المصادر لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن "خطوط التماس بين فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي من جهة وقوات سوريا الديمقراطية شهدت خلال اليومين تبادل قصف واشتباكات متقطعة بين الجانبين".



من جانبها، امتنعت مصادر في المعارضة السورية تأكيد أو نفي وصول تعزيزات عسكرية الى مناطق جنوب مدينة رأس العين ودفعها إلى خطوط التماس مع قسد، وقالت "تحرك القوات في مناطق نبع السلام يتم وفق ترتيبات عسكرية وبالتنسيق مع القوات التركية".



ووصف المصادر لـ(د.ب.أ) الوضع بأنه "هادئ حالياً وأن قوات قسد تقوم باستهداف مواقع الجيش الوطني (المعارض) شمال مدينة تل تمر".



وكشفت المصادر أن "تم رصد انسحاب رتل تابع للشرطة العسكرية الروسية من محطة الأبقار شمال بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي باتجاه مدينة القامشلي".



كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق مقتل "14 عنصرا من مقاتلي قسد بعملية تسلل بريف الحسكة الشمالي الغربي".