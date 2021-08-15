رئيس البورصة يعدِّد مزايا طرح شركة العاصمة الإدارية: المواطن يستفيد من الأرباح

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، تمثّل خطوة في غاية الأهمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء السبت، أن تنمية الأسواق المالية تتم خلال طرح الشركات المملوكة الدولة، موضحًا أن الشركات عندما تكون بهذه الأحجام فهذا يتعلق بنقلة نوعية فيما يخص أحجام الأصول المتاحة للتداول لجموع المصريين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تساهم في تمكين جموع المتعاملين في الاقتصاد والبورصة، من الاستفادة من أرباح المشروعات التي تنفّذها الدولة، وهو ما يمثّل رسالة في غاية الأهمية، بأن هذه المشروعات ستكون ملكية لجموع المواطنين، وبالتالي بإمكانهم الاكتتاب في هذه الشركات.

وأوضح فريد، أن الدولة من خلال هذه الخطوة أكّدت جديتها في التعامل بشفافية فيما يتعلق بهذه المشروعات، لافتًا إلى أن أي عملية قيد بالبورصة تستلزم أن يكون هناك حد معين من الإصلاحات والقوائم المالية لهذه الشركات، بما يحمل رسالة في غاية القوة لجموع المستثمرين سواء المحليين أو غير المصريين بأن الدولة تتعامل بشفافية مطلقة وقوة مع ملفاتها وتريد تعظيم أصولها بطريقة شفافة ومتاحة.

وكان الرئيس السيسي، قد أعلن خلال افتتاحه عددًا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، اليوم السبت، أن هناك مخططا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وصرّح الرئيس: "عاملين حسابنا العاصمة تدخل البورصة في أقرب فرصة الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة 100 مليار جنيه، نتحدث عن أموال سائلة تصل لـ 100 مليار جنيه لشركة العاصمة الإدارية".