أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة بلبنان اللواء الركن محمد خير أن حادث انفجار صهريج الوقود الذي وقع الليلة الماضية في عكار شمالي البلاد "كارثة"، ووجه نداء لكل المستشفيات المتخصصة بالحروق لإسعاف المرضى.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية عنه القول إن اتصالات تجري مع تركيا ومصر لنقل الحالات الخطرة إلى الخارج.

وناشد وزير الطاقة "تزويد المستشفيات ومراكز الصليب الأحمر في الشمال بالكهرباء"، كما أكد أن ما حدث "كارثة حقيقية كانفجار بيروت".

في غضون ذلك، دعا الرئيس العماد ميشال عون إلى اجتماع طارىء للمجلس الأعلى للدفاع ظهر اليوم في قصر بعبدا، للبحث في تداعيات انفجار الصهريج.

ووفقا للصليب الأحمر اللبناني فقد أسفر الانفجار عن مقتل 20 شخصا وجرح 79 آخرين.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الكثير من الناس كانوا يتواجدون في موقع الانفجار في محاولة للحصول على وقود، في ظل ما تعانيه البلاد من نقص حاد في الإمدادات.