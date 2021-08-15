زراعة المنيا تدرس تسليم 32 موقعا لمشروعات «حياة كريمة»

قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن عدد المواقع المخصصة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة تصل إلى ٣٢ موقعا، سوف يتم العمل بها على إنشاء مجمعات زراعية تشمل "جمعية زراعية، مركزًا إرشاديًا، وحدة بيطرية، مركزا لتجميع الألبان"، لخدمة أهالي ومزارعي المنيا.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد خلف فهمي مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس أكرم فوزي مدير عام التعاون الزراعي، بحضور الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس محمود عبده مدير عام إدارة حماية الأراضي، والمهندس حسين عثمان مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس عبد الله بسخرون مدير عام إدارة الخدمات الزراعية، مع مديري الإدارات الزراعية وإدارات التعاون وإدارات الطب البيطري بالمراكز الخمس المشمولة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بهدف تسهيل إجراءات التصرف في الأراضي لتفعيل المبادرة الرئاسية التي تهدف لتطوير الريف المصري وتحقيق التنمية الزراعية.

وأوضح رضوان التأكيد على التزام الدولة بتعويض جهات الولاية المختلفة عن أي أراضي يتم تخصيصها لمشروعات النفع العام كحياة كريمة نقدا أوعينا، من خلال اللجان المشكلة بالمحافظات لتقييم هذه الأراضي، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل مع جهات التنفيذ والمتابعة المستمرة لمراحل التطوير.

وأضاف أن اللقاء يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ويستهدف استعراض ما جاء من تعليمات باجتماع الأسبوع الماضي مع وزير الزراعة، وتوجيهات محافظ المنيا بشأن التأكيد على ضرورة التسليم الفوري للمواقع المخصصة لصالح مبادرة "حياة كريمة" إلى جهات التنفيذ وهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بتسليم هذه المواقع، بما يمكن من توضيح وجهة نظر الدولة من تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وتحديث القرية المصرية وحياة مواطنيها من خلال تقديم خدمات متميزة للفلاح المصري.