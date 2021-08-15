نائب محافظ قنا يشارك في ندوة للتوعية بأهمية الهيدروجين الأخضر

شارك حازم عمر، نائب محافظ قنا، في الندوة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم حول أهمية الهيدروجين الأخضر واستخداماته، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ماهر جبر وكيل مديرية الأوقاف بقنا، والدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والدكتور هشام احمد رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي.

وقال عمر إن الهيدروجين الأخضر يعد أحد مصادر الطاقة النظيفة المتجددة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وجهت بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون بين القطاعات المختلفة في الدولة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر، ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية، في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب.

وأضاف أن الدولة تستهدف إنتاج ما يعادل 24% من إجمالي مصادر الطاقة المُنتجة من الهيدروجين الأخضر، موجها الشكر للمسئولين بمديرية التربية والتعليم لحرصهم الشديد على نشر التوعية بين المواطنين بشأن خطط ومشروعات الدولة القومية.

ومن جانبه، أشار السكرتير العام لمحافظة قنا إلى أن الحفاظ علي البيئة يعد أحد محاور التنمية المستدامة التى تسعى الدولة إلى تحقيقها، ولذلك اتجهت الحكومة المصرية إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخصيص الاستثمارات اللازمة له حيث أنه لا ينتج عنه أية إنبعاثات لغاز ثانى أكسيد الكربون.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن مصر بصدد الدخول بقوة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كأحد مصادر الطاقة المتجددة، لما تتوفر لديها موارد هائلة تتمثل في المياه البحرية الممتدة على طول الحدود الشمالية والشرقية ، بالإضافة إلى الصحراء الواسعة التى يمكن استغلالها فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث إن الهيدروجين الأخضر يتم إنتاجه من خلال تحليل المياه كهربيا، مشيرا إلى أننا نسعى إلى استغلال مؤسساتنا التعليمية في نشر التوعية حول هذا المشروع القومى بين الطلاب.

يذكر أن مصر خطت أولى خطواتها نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، فقد وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على اتفاق نوايا مع شركة سيمنز الألمانية خلال يناير الماضي للبدء في مناقشات ودراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وعقب ذلك شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية بين وزارات الكهرباء والبترول والقوات البحرية مع شركة "ديمي" البلجيكية للبدء في الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في مارس الماضي.