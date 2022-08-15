نمو الاقتصاد الدنماركي بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني

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نما الاقتصاد الدنماركي بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني، حيث ساعد سوق العمل القوي البلاد على تجنب الركود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا لمؤشر نشره مكتب الاحصاء الدنماركي اليوم الاثنين، فإن إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 0.7% مقارنة بأول ثلاثة أشهر من العام. وكان إجمالي الناتج المحلي قد انكمش بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات صورة أفضل للاقتصاد الدنماركي، بعد تراكم المخاوف بشأن احتمالية انتهاء الوضع الجيد للاقتصاد خلال جائحة كورونا بسبب تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع معدلات الفائدة.

وقال لاس اولسن، كبير الاقتصاديين في بنك دانسك إن نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني كان" أعلى من المتوقع وأفضل من انكماش إجمالي الناتج المحلي مثلما كان موضحا في نموذج البنك المركزي الدنماركي".

وأضافت: "نحن نرصد تحسنا كبيرا في الإنتاج الصناعي والكثير من المهن الخدمية".

وقال مكتب الإحصاء إن جميع القطاعات نمت، ويرجع ذلك إلى قوة سوق العمل، حيث ارتفع مؤشر التوظيف بنسبة 0.7%.