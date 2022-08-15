 نيوزيلندا بصدد نشر 120 جنديا في بريطانيا للمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين - بوابة الشروق
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نيوزيلندا بصدد نشر 120 جنديا في بريطانيا للمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 11:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 11:43 ص
أعلنت نيوزيلندا أنها بصدد نشر 120 جنديا في بريطانيا للمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين على القتال في الخطوط الأمامية.

وأوضحت الحكومة النيوزيلندية، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تهدف إلى تزويد القوات الأوكرانية بالمهارات الأساسية، بما في ذلك التعامل مع الأسلحة والإسعافات الأولية، منوهة إلى أنه سيجري تدريب حوالي 800 جندي أوكراني في بريطانيا، وأن أفراد القوات النيوزيلندية لن يسافروا إلى أوكرانيا.

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أن القوات النيوزيلندية لم ولن تشارك في القتال بأوكرانيا.

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