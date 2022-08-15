الدوما الروسي: أوكرانيا فقدت استقلالها المالي

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن العجز الشهري للاقتصاد الأوكراني يبلغ 5 مليارات دولار، مضيفا أن كييف لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتفقد استقلالها المالي.



وكتب فولودين - في صفحته على موقع "تليجرام" وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين - "أن أوكرانيا مفلسة، حيث تشكل الضرائب المحصلة 40% فقط من ميزانية الدولة، أكثر من 60% منها يذهب للإنفاق العسكري.. ويبلغ العجز الشهري 5 مليارات دولار".



وأضاف أن "أوكرانيا ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها بدون مساعدة مالية من (واشنطن) و(بروكسل) وفقدت كييف استقلالها المالي".