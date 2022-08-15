وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم بلاده للكونغو في جهود تعزيز التجارة والسلام الإقليمي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، استعداد بلاده لدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها المستمرة لتعزيز التجارة والسلام الإقليمي وتحسين الأمن البحري في خليج غينيا وتعزيز بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وتحسين الحوكمة، مشيدا بجهود الكونغو في معالجة أزمة المناخ والتزامها بحماية البيئة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي اليوم الاثنين بمناسبة عيد الكونغو الوطني، إن واشنطن تتطلع لاستمرار شراكتها مع كينشاسا في حماية حوض الكونغو لصالح جمهورية الكونغو والقارة الإفريقية والإنسانية جمعاء.

وعبر عن تمنياته لجمهورية الكونغو بمستقبل ينعم بالسلام والازدهار مع تطلعه إلى تعزيز شراكتها القوية بالفعل.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي بيانه، قائلا: "بالنيابة عن الولايات المتحدة، أتقدم بأطيب تمنياتي وتهنئتي لحكومة وشعب جمهورية الكونغو في الذكرى الثانية والستين على استقلالهم".