الشباب والرياضة تكشف ملابسات غرق شاب في حمام سباحة بالغربية

تقدمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، برئاسة يسري الديب وكيل الوزارة، وجميع العاملين بخالص العزاء لأسرة الشاب محمد خميس، والذي تعرض أثناء ممارسة السباحة بنادي سمنود الرياضي للغرق، بعدما قفز من حافة الحمام بطريقة خاطئة، ما أدى إلى ارتطام رأسه بقاع الحمام، وغيابه عن الوعي، ووفاته.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالغربية أن الموجودين بجوار حمام السباحة، نجحوا في انتشاله من الماء وإجراء الإسعافات الأولية ونقله إلى المستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، يوم الخميس الموافق 11 أغسطس، وقد استمر على أجهزة التنفس الصناعي حتى صباح يوم السبت الماضي، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وبناء عليه صرحت النيابة العامة بالدفن.

وكشفت المديرية أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالغربية لمتابعة الأزمة يوم الخميس، وتقرر غلق حمام السباحة، مع العلم أنه مقام بنظام الاستثمار، ويتولى المستثمر المسئولية كاملة عن حالته الفنية، ومتابعة الأنشطة الخاصة به.