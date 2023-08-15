رئيس الوزراء الباكستاني: الحكومة الانتقالية تكفل استمرار السياسات الاقتصادية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستكفل استمرار السياسات الاقتصادية فضلا عن تحسينها، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس اوف باكستان".

وأوضح أن تعزيز الاستثمارات الأجنبية بموجب المجلس الخاص لتيسير الاستثمار من بين أهم الأولويات خطة الحكومة المؤقتة.

وترأس رئيس الوزراء اجتماعا تم إحاطته فيه بالوضع الاقتصادي تفصيليا، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي.

وقال كاكار خلال الاجتماع إن العمل في مشرعات الرعاية العامة سيتواصل وإن الحكومة ستضمن توفير منشآت بجودة عالمية في قطاعي الصحة والتعليم.

كما وجه بتسريع وتيرة الإصلاحات الجارية في قطاع الطاقة والتنفيذ الصارم لإجراءات زيادة عائدات الضرائب.

وأضاف كاكار أن الحكومة المؤقتة ستركز على إزالة القيود والحكم الذاتي المسؤول من أجل المزيد من تحسين الاقتصاد، وأعرب عن الحزم في تركيز طاقات الحكومة على الإصلاحات الاقتصادية.

وكانت باكستان أعلنت السبت الماضي تعيين كاكار، رئيس وزراء مؤقت، للإشراف على الانتخابات العامة في البلاد.

وينحدر كاكار من إقليم بلوشستان، الأكثر اضطرابا في البلاد، وهو حاليا عضو بمجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوما من حل البرلمان.