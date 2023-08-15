 حبس 3 متهمين بقتل عامل بسبب خصومة ثأرية فى أطفيح 4 أيام - بوابة الشروق
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حبس 3 متهمين بقتل عامل بسبب خصومة ثأرية فى أطفيح 4 أيام

مصطفى بكر
نشر في: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 1:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 1:12 م

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بحبس 3 متهمين بقتل عامل بسبب خصومة ثأرية فى أطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل عامل بإطلاق النار عليه، نتيجة خصومة ثأرية في أطفيح.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة ومناظرة الجثة، تبين أنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لإطلاق نار، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، وتوصلت التحريات إلى أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة نتيجة خصومة ثأرية، حيث طاردوه وأطلق أحدهم النار عليه وفروا هاربين بواسطة سيارة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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