تنطلق فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي" في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر المقبل برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وينظم المعرض شركة تحالف تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل"، بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري، والمطورين العقاريين الدوليين والمحليين، والمصممين الداخليين، والمهتمين بشراء الوحدات العقارية،حسبما ذكرت اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء السعودية "واس".

وسوف يُقام المعرض في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.

وسجل زوار من 170 دولة اهتمامهم بالحضور حتى الآن، وأكثر من 2000 مستثمر في القطاع العقاري، وأكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدثا عالميا ومحليا سيشاركون بآرائهم وخبراتهم من خلال جلسات ، يتم من خلالها طرح أحدث الأفكار والتجارب العقارية في مجالات الهندسة المعمارية، والتصاميم، وتخطيط المدن.

كما يستعرض "سيتي سكيب العالمي" أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على منظومة التشريعات العقارية.

من جهته، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل: "نسعد باستضافة معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، الذي يمثّل أكبر معرض متخصص في العقار بالعالم، ويشاركنا بالمعرض أهم المشاريع الكبرى في رؤية المملكة 2030، وبتواجد أكثر من 24 دولة بمشاريعها النوعية، مما يؤكد أهمية الحدث على مستوى العالم"، مبديًا ترحيبه بالمستثمرين والمطورين العقاريين والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث.