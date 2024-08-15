واشنطن: محادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار بغزة كانت واعدة

بداية المحادثات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار بغزة



قال جون كيربي، مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، إن بداية المحادثات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار بغزة كانت واعدة.

وتوقع كيربي، أن تستمر المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حتى الغد، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وحث البيت الأبيض، الخميس، كل الأطراف المعنية على حضور مفاوضات غزة في الدوحة والتي تهدف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة.

كما دعا البيت الأبيض إسرائيل وحركة حماس على إظهار مرونة وتقديم تنازلات قائلاً إن تحقيق تقدم لا يزال أمراً ممكناً في الأيام القليلة المقبلة.