يشارك العرض المسرحي "ماكبث المصنع"، في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 31، ممثلًا مصر، وذلك يومي 6 و7 سبتمبر المقبل على مسرح الهناجر بدار الأوبرا، ومن المقرر أن يقام المهرجان في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل.

العرض يدور حول "ماكبث" والذي يستبيح فعل الجريمة بهدف تنفيذ مطلبه، ولكن بشكل حداثي ليتلائم مع الوقت الحالي، فبدلًا من أن تدور الأحداث في مملكة أصبحت تدور في مصنع، و"ماكبث" يسعى بلهفة وتسرع خلال الأحداث أن يترقى من عامل سير إلى المدير الأول.

ويشارك في بطولة العرض زياد محمد، ويمنى فتحي، ومحمود طاهر، وأحمد مجدي، وهيلانا ناصف، وسيف الدين إسلام، ويوستينا هشام، تصميم بوستر وتأليف موسيقى إيهاب عبدالرحمن، وتصميم ديكور روماني جرجس، وملابس ومكياج شروق العيسوي، ودراما حركية أحمد مجدي، وتصميم منسق مناظر محمد أيمن ونادين هارون، وتصوير رحيم أمجد، مساعد مخرج إبراهيم شعلان، وتصميم الإضاءة لمخرج العرض محمود الحسيني، الشهير بـ"كاجو".

وكانت اختارت إدارة المهرجان التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عرضين مسرحيين مصريين ليشاركا في الدورة الـ 31، وهما : "ماكبث المصنع"، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة ، وإخراج محمود الحسيني، وعرض "حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وإخراج محمود صلاح محمد عطية.