 الكونغو الديمقراطية تعلن تسجيل 548 وفاة بفيروس جدري القرود منذ مطلع العام - بوابة الشروق
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الكونغو الديمقراطية تعلن تسجيل 548 وفاة بفيروس جدري القرود منذ مطلع العام


نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 4:35 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 4:35 م


أعلن وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية، تسجيل 548 وفاة بفيروس جدري القرود منذ مطلع العام الجاري، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وعقدت منظمة الصحة العالمية لجنة الطوارئ الخاصة بفيروس mpox (المعروف سابقًا باسم جدري القرود)، وسط مخاوف من وصول سلالة أكثر فتكًا من الفيروس، من النوع الأول، إلى أربعة أقاليم لم تتأثر سابقًا في إفريقيا.

واجتمع خبراء مستقلون في اللجنة افتراضيًا، الأربعاء، لتقديم المشورة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بشأن شدة تفشي المرض.

وبعد تلك المشاورة، أُعلنت حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا – وهو أعلى مستوى من الإنذار بموجب قانون الصحة الدولي - الأربعاء.

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