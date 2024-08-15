البيت الأبيض: على حماس وإسرائيل تقديم تنازلات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

حث المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، جميع الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن غزة.

وقال في تصريحات، أوردتها قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، إن «الجانبين عليهما تقديم تنازلات، من أجل جسر الفجوات، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة».

وأشار إلى «اعتقاد واشنطن بأن إسرائيل حققت معظم أهدافها العسكرية في غزة ونجحت في إلحاق الهزيمة بحماس»، معربًا عن أمله في تحقيق تقدم بالمفاوضات.

ونوه في سياق متصل، أن «المعلومات تشير إلى أن إيران لم تتراجع عن تهديدها بمهاجمة إسرائيل»، مضيفًا: «نأمل ألا يصل الأمر إلى ذلك».

وأفاد مسئول مطلع لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الخميس، ببدء المحادثات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة تعد حاسمة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وتجري الجولة بمشاركة ممثلين عن مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، فيما تغيب عنها حركة حماس.

من جانبه، قال مصدر رفيع المستوى، إن وفد التفاوض المصري بالدوحة يبذل جهودًا مكثفة؛ للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مصر جددت للأطراف كافة ضرورة إيجاد صيغة توافقية للوصول إلى هدنة بشكل عاجل.