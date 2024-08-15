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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، تراجع قيمة صادرات السيارات الكورية بنسبة 1ر9 % على أساس سنوي لتصل إلى 4ر5 مليار دولار خلال يوليو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إن رقم يوليو الماضي لا يزال مرتفعا، مع الأخذ في الاعتبار تأثير القاعدة حيث نمت قيمة صادرات السيارات بنسبة 15% في يوليو 2023 لتصل إلى 9ر5 مليارات دولار، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقفزت صادرات السيارات الهجينة بنسبة 6ر56% على أساس سنوي لتصل إلى 980 مليون دولار في يوليو الماضي، لتقود إجمالي صادرات السيارات.

وزادت قيمة صادرات قطع غيار السيارات بنسبة 5ر9 % على أساس سنوي لتصل إلى 2ر2 مليار دولار في يوليو الماضي.

ومن جانب آخر، انخفض الإنتاج المحلي للسيارات بمقدر 6ر17 % على أساس سنوي إلى 290 ألف وحدة في يوليو الماضي.

وانخفضت مبيعات السيارات المحلية بمقدار 7ر2 % إلى 130 ألف وحدة خلال نفس الفترة، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 1ر19 % إلى 50 ألف وحدة.