ملايين الشيعة في العراق يحيون أربعينية الحسين في كربلاء

أحيا ملايين الشيعة في العراق، اليوم الجمعة، أربعينية الإمام الحسين سبط الرسول الكريم بعد استشهاده في واقعة الطف في العاشر من شهر المحرم قبل 14 قرنا في مدينة كربلاء جنوبي بغداد.

واكتظت مدينة كربلاء قرب ضريح الإمام الحسين بالملايين من الشيعة العراقيين والقادمين من العديد من الدول العربية والأجنبية في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف للقوات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية والمتطوعين.

ووصلت أفواج الزوار إلى مدينة كربلاء مشيا على الأقدام كتقليد لإحياء هذه المناسبة قاطعين مئات الكيلومترات من مختلف المدن والمحافظات في البلاد.

وأقام المشاركون في إحياء المناسبة حلقات للعزاء والمواساة في مشهد أخذ بالإتساع في العراق بعد العام 2003.

وهيأت السلطات العراقية مئات الحافلات والسيارات الخاصة كما سيرت قطارات إضافية لتأمين التفويج العكسي للزوار وإعادتهم إلى مدنهم بعد إنتهاء المناسبة ظهر اليوم.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة قد أشرف على تطبيق الخطط الأمنية لتأمين مراسم الزيارة من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة، كما كلف العشرات من الوزراء والقيادات الأمنية برتب عالية لقيادة الخطط الأمنية كما تم تسيير مروحيات لدعم تنفيذ الخطط الأمنية.

وقال السوداني في بيان صحفي إن زيارة الأربعينية تمثل عمل وانجاز ضخم وكبير، وعلى جميع المستويات الأمنية والخدمية على مدى أكثر من 20 يوما، بما فيها ما يتعلق بتسهيل دخول الزوار من المنافذ الحدودية.

وذكر أن أكثر من 4 ملايين زائر أجنبي دخلوا العراق للمشاركة في مراسم الزيارة الأربعينية، وأكثر من 3 مليون منهم غادروا البلاد مما تتطلب ضرورة تهيئة المطارات والمنافذ الحدودية، وإستنفار جميع الموظفين لتسهيل عملية مغادرة الزوار الأجانب.