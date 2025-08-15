ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الأمطار الغزيرة في كشمير الهندية إلى 50 شخصا

انتشل عمال الإنقاذ المزيد من الجثث من الطمي والثلوج والحطام في منطقة كيشتوار التي ضربتها الأمطار الغزيرة في الشطر الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير اليوم الجمعة، مما يرفع حصيلة القتلى إلى 50 .

وذكر مسؤولو المنطقة أنه تم إنقاذ 167 شخصا على الأقل، من بينهم 38 تعرضوا لإصابات خطيرة. وحذرت السلطات من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى، بعد أن اجتاحت فيضانات مفاجئة من المياه الغزيرة والطين والصخور والأنقاض منطقة واسعة حول قرية تشوسيتي النائية بعد ظهر أمس الخميس.

وقالت صحيفة هندو إن أفرادا من الجيش وقوة الاستجابة للكوارث الوطنية بمساعدة حفارات عملوا على إزالة الصخور والأشجار المقطوعة وأعمدة الكهرباء المتساقطة بحثا عن ناجين وضحايا.

وشاركت الشرطة المحلية ووكالات أخرى ومجموعات من المتطوعين أيضا في تلك الجهود.

وكانت منطقة تشوسيتي مكتظة بسبب زيارة سنوية تستمر ثلاثة أسابيع إلى ضريح ماشايل ماتا وهو إله هندوسي محلي.

وقالت صحيفة هندو إن العديد من الأشخاص مازالوا محاصرين تحت أنقاض الطوفان الذي دمر سوقا مؤقتا ومطبخا مجتمعيا من الخيام للزائرين ومركزا أمنيا وأكثر من عشرة منازل ومبان حكومية.