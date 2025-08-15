تنطلق في الثامنة من مساء بعد غد الأحد بقصر ثقافة الإسماعيلية فعاليات ملتقى السمسمية القومي في دورته الثالثة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لصون وإحياء التراث الفني الأصيل لمنطقة القناة، واحتفاء بتسجيل آلة السمسمية كعنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي على قوائم اليونسكو.

الملتقى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستمر على مدار يومين بمشاركة تسع فرق فنية.

ويشهد حفل الافتتاح، تكريم ثلاثة من رموز فن السمسمية، وتكريم اللجنة العلمية التي أعدت وساهمت في تسجيل الآلة على قوائم اليونسكو، ثم تقدم عروض فنية لفرق الإسماعيلية وبورسعيد والسويس. ويخرج الحفل الفنان ماهر كمال.

وفي اليوم الثاني، يشهد مركز شباب الشيخ زايد في الثامنة مساء عروض فرق الإسماعيلية للفنون الشعبية، الطور التلقائية، السويس للآلات الشعبية، والصحبة البورسعيدية، فيما يستقبل مسرح شاطئ الفيروز عروض فرق بورسعيد للآلات الشعبية، شباب السويس، الإسماعيلية للآلات الشعبية، الوزيري بالإسماعيلية، وبورسعيد للفنون الشعبية.

ينفذ الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة الإسماعيلية، ويأتي في إطار فعاليات وزارة الثقافة الهادفة إلى إحياء التراث الشعبي لمدن القناة، وترسيخ الهوية الوطنية، وتوثيق ذاكرة الوطن الموسيقية للأجيال القادمة، من خلال عروض فنية متنوعة تعكس ثراء الفلكلور المصري.

وسجلت مصر عنصر "آلة السمسمية: العزف عليها وتصنيعها" في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو في ديسمبر الماضي، حيث تعد رمزا للهوية المصرية وخاصة في منطقة قناة السويس، ليرتفع عدد العناصر التراثية المصرية المسجلة إلى عشرة عناصر تبرز غنى وتنوع التراث المصري وأهميته عالميا.