لافروف يلفت الأنظار بسترة تحمل الحروف الأولى للاتحاد السوفيتي سابقا في ألاسكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جذب اختيار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للملابس الأنظار عند الوصول إلى ألاسكا لحضور قمة روسية أمريكية اليوم الجمعة.

وارتدى لافروف الذي يشغل منصب وزير الخارجية لعقدين، سترة (سويت شيرت) بيضاء وعليها حروف "سي سي سي بي" وهي الاختصار الروسي للاتحاد السوفيتي سابقا، تحت جاكت أسود منفوخ بدون أكمام.

وتكهنت وسائل الإعلام الروسية بأن السويت شيرت يرجى منه السخرية من المُضيف الأمريكي على أرضهم أو إرسال رسالة للجمهوريات السوفيتية سابقا. وكانت أوكرانيا التي غزتها روسيا في فبراير 2022، عضوا بالاتحاد السوفيتي حتى إعلان الاستقلال في 1991. وسوف تكون الحرب التي شنتها موسكو موضوع محادثات اليوم.

وبغض النظر عن الغرض، فإن اختيار لافروف /75 عاما/ هو موضة حيث أن الملابس التي تحمل حروف العصر السوفيتي أصبحت عصرية في موسكو اليوم.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع وجها لوجه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الساعة 1130 صباحا (1930 بتوقيت جرينتش) في قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون العسكرية الواقعة خارج أنكوريج.