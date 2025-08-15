تحرير 166 محضرا تموينيا خلال حملة على الأسواق والمخابز بسوهاج

نفذت مديرية التموين بسوهاج، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الصحة والطب البيطري ومباحث التموين والإدارات التموينية المختلفة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 166 محضرًا متنوعًا، شملت 59 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات الغذائية، و52 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية، و12 محضرًا لحيازة أسطوانات غاز تجارية غير مصرح بها لوجود غاز طبيعي، و3 محاضر لعدم الصلاحية والغش التجاري، و6 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الصحي، إضافة إلى 4 محاضر لتجميع مواد غذائية منتهية الصلاحية ودقيق مدعم، ومحضر لإدارة منشأة بدون ترخيص.

كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز، و6 محاضر لعدم نظافة المخبز، و11 محضرًا لنقص وزن الخبز المدعم، و6 محاضر لعدم مطابقة الخبز للمواصفات، ومحضر لغلق المخبز في المواعيد الرسمية، وآخر لعدم وجود سجلات داخل المخبز، ومحضر للتوقف عن إنتاج الخبز المدعم، و3 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف.

وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، فيما شدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على سلامة المواطنين.